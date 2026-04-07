Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Монтойя объяснил, в чём Антонелли превосходит Расселла

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя оценил выступления пилотов «Мерседеса» на Гран-при Японии. Джордж Расселл занял четвёртую строчку, Андреа Кими Антонелли одержал свою вторую победу в карьере.

«В Китае, думаю, Антонелли немного повезло, но он всё равно проделал отличную работу. В Японии, с машиной безопасности или без, он бы всё равно выиграл. Антонелли чувствует себя в машине гораздо увереннее на жёстких шинах, чем Джордж. На мягких машина более «прощает», а на жёстких становится требовательнее. Думаю, именно здесь Джорджу и тяжело.

Говорили, что у «Мерседеса» была новая задняя подвеска или изменения в задней части машины. И вот вопрос: это обновление больше подходит под стиль Кими? Не начинает ли «Мерседес» подстраиваться под него? В этом спорте невозможно угодить сразу всем пилотам», – проводит слова Монтойи издание Formula Passion.

