Монтойя объяснил, в чём Антонелли превосходит Расселла

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя оценил выступления пилотов «Мерседеса» на Гран-при Японии. Джордж Расселл занял четвёртую строчку, Андреа Кими Антонелли одержал свою вторую победу в карьере.

«В Китае, думаю, Антонелли немного повезло, но он всё равно проделал отличную работу. В Японии, с машиной безопасности или без, он бы всё равно выиграл. Антонелли чувствует себя в машине гораздо увереннее на жёстких шинах, чем Джордж. На мягких машина более «прощает», а на жёстких становится требовательнее. Думаю, именно здесь Джорджу и тяжело.

Говорили, что у «Мерседеса» была новая задняя подвеска или изменения в задней части машины. И вот вопрос: это обновление больше подходит под стиль Кими? Не начинает ли «Мерседес» подстраиваться под него? В этом спорте невозможно угодить сразу всем пилотам», – проводит слова Монтойи издание Formula Passion.