Алези — о новых болидах Формулы-1: не смог бы управлять такой машиной

Бывший пилот Формулы-1 француз Жан Алези высказался о новых болидах Формулы-1.

«Как гонщик Формулы-1 в прошлом я не смог бы управлять такой машиной. Потому что мне 60 лет, а моим друзьям за 50, но они не смогут проехать и двух кругов.

Знаете, это уже не наше поколение, но Формула-1 по-прежнему наша страсть, поэтому как старый поклонник Формулы-1 люблю её такой, какая она есть. Хотя, если вы спросите, хотел ли бы я такую машину, ответил бы, что не знаю. Но знаю, что это передовые технологии. И знаю, когда я гонялся, всегда хотел, чтобы передовые технологии были в моей машине», — приводит слова Алези издание RacingNews365.