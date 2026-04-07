Бывший пилот Ф-1: ФИА должна была дать командам больше времени на тесты

Бывший пилот Формулы-1 итальянец Риккардо Патрезе считает, что руководство серии выделило недостаточно времени на подготовку команд к сезону-2026.

«Считаю, что ФИА должна была дать командам больше времени на тесты, например, в Барселоне. Командам важно давать возможность выезжать на трассу, симуляторы — это хорошо, но если нужно протестировать что-то важно, в особенности это касается двигателей, нужно выезжать на трассу.

Перерыв поможет командам, которые испытывают трудности. Надеюсь, начиная с мая, мы увидим лучшую Формулу-1, в которой пилоты всегда смогут нажать на педаль газа», — приводит слова Патрезе Grosvenor Casino.

