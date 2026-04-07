Экс-пилот Ф-1 — о проблемах «Астон Мартин»: Алонсо стал тест-пилотом

Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, британец Джолион Палмер высказался о проблемах «Астон Мартин» на старте нынешнего сезона.

«Я вижу в Фернандо [Алонсо] человека недовольного текущим положением дел. И он был довольно честен в этом отношении. Но также вижу в нём и терпение. Двукратный чемпион мира, готовящийся отметить 45-летие, это мог быть момент, когда игрушки раскидываются по коляске: «С нас довольно». Ничего не получилось, а все мечты 2026 года не сбылись.

Мы вернулись к Фернандо 2002 года. Он впервые за 25 лет стал тест-пилотом. Потому что «Астон Мартин» только и делает, что проводит тесты», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.