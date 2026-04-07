Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эксперт — о победах Антонелли: Расселл по-прежнему фаворит, он будет стабильнее
Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик Джолион Палмер считает, что гонщик «Мерседеса» британец Джордж Расселл остаётся фаворитом нынешнего сезона Формулы-1.

«Если бы вы спросили кого-нибудь после Мельбурна, вам бы сказали, что титул достанется Джорджу Расселлу. Я по-прежнему считаю его фаворитом. И по-прежнему думаю, что у него лучшие шансы.

По ходу сезона он станет стабильней. На протяжении последних лет он показывал высочайший уровень, на котором можно выигрывать чемпионаты, чего я не видел от Кими. Очевидно, выборка невелика. Но сейчас я считаю, что Джордж станет стабильней», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.

