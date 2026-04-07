«Не назвал бы это разочарованием». Пиастри высказался о начале сезона для «Макларена»

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри высказался о положении команды после трёх первых этапов сезона.

«Не назвал бы это разочарованием. Мы понимали, что грядёт большая перезагрузка. Возможно, не столь большая, как получилось в действительности… Не думаю, что мы предполагали столь кардинальную перемену в управлении гоночной машины. Но понимали, что это возможно. Мы по-прежнему впереди, определённо, это не полная катастрофа.

Находимся ли мы там, где хотим? Нет. Но мы понимаем, как можем прибавить, это касается множества областей, что самое главное. У нас нет какой-то одной проблемы, которую нужно решить. Это множество мелких моментов в разных областях, которые быстро окупаются», — приводит слова Пиастри издание RacingNews365.

