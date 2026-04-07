Брандл: Албон, Сайнс и Лоусон пострадали из-за атмосферы в «Ред Булл»

Британский обозреватель Мартин Брандл считает, что целый ряд действующих пилотов Формулы-1 не смог проявить себя в «Ред Булл» из-за нежелания руководства команды терпеть ошибки.

«Все обожглись на великолепии Ферстаппена и на тамошней атмосфере. Если вы выходите из машины, а вам звонит Хельмут Марко или Кристиан Хорнер, это вряд ли что-то хорошее. Посмотрите на поддержку, которую «Мерседес» оказал Антонелли, когда он не показывал результат на протяжении девяти гонок в прошлом году, это сработало намного лучше.

Сказанное можно отнести к Алексу Албону, Карлосу Сайнсу и Лиаму Лоусону, все они пострадали из-за атмосферы в «Ред Булл». По мне, Исаку Хаджару повезло в каком-то смысле, он находится в более комфортных условиях», — приводит слова Брандла Sky Sports.

