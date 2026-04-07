«Ред Булл» может уволить технического директора Пьера Ваше — GPblog

«Ред Булл» может уволить технического директора Пьера Ваше — GPblog
Команда Формулы-1 «Ред Булл» может уволить технического директора Пьера Ваше, сообщает издание GPblog.

Причиной являются неоправданные ожидания высшего руководства от выступления «Ред Булл» на старте сезона, отчасти связанные с проблемами шасси, за разработку которого отвечает Ваше. Помимо этого, из-за разногласий с Ваше команду перед началом сезона покинул главный конструктор Крейг Скиннер.

Напомним, после трёх этапов сезона-2026 «Ред Булл» занимает шестое место в Кубке конструкторов. Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен располагается на девятом месте в личном зачёте, его напарник Исак Хаджар – 12-й.

Все новости RSS

