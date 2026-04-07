В «Ред Булл» ожидали перед началом сезона, что будут на секунду быстрее «РБ» — F1-Insider

Команда Формулы-1 «Ред Булл» столкнулась с большими проблемами в начале сезона, чем предполагалось изначально, сообщает издание F1-Insider.

По информации ресурса, технический директор Пьер Ваше, попавший, как уже ранее сообщалось, под угрозу увольнения, ожидал, что RB22 окажется на секунду (на круге) быстрее младшей команды «Рейсинг Буллз», однако разница оказалась меньше.

Помимо этого, «Ред Булл» на секунду отстаёт от лидера «Мерседеса», из которой 0,8 секунды приходится на проблемы с шасси, разрабатываемого под руководством Ваше. Также у машины есть значительный перевес, из-за чего её прозвали «толстым быком».