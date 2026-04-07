Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Ред Булл» ожидали перед началом сезона, что будут на секунду быстрее «РБ» — F1-Insider

В «Ред Булл» ожидали перед началом сезона, что будут на секунду быстрее «РБ» — F1-Insider
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» столкнулась с большими проблемами в начале сезона, чем предполагалось изначально, сообщает издание F1-Insider.

По информации ресурса, технический директор Пьер Ваше, попавший, как уже ранее сообщалось, под угрозу увольнения, ожидал, что RB22 окажется на секунду (на круге) быстрее младшей команды «Рейсинг Буллз», однако разница оказалась меньше.

Помимо этого, «Ред Булл» на секунду отстаёт от лидера «Мерседеса», из которой 0,8 секунды приходится на проблемы с шасси, разрабатываемого под руководством Ваше. Также у машины есть значительный перевес, из-за чего её прозвали «толстым быком».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android