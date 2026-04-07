Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Леклер назвал единственный способ борьбы с «Мерседесом»

Леклер назвал единственный способ борьбы с «Мерседесом»
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил, за счёт чего команда может навязать борьбу «Мерседесу».

«Не думаю, что всё так близко, как может казаться. В первых гонках мы видим много борьбы – и это здорово. Но стоит чуть-чуть недоработать с этими машинами, и ты сразу теряешь много времени на круге.

Поэтому наш единственный шанс держаться с ними – это напрячь их в первые круги. Но как только они получают чистый воздух, становится видно их реальный темп. И, думаю, те четыре-пять десятых, которые мы видели в первых гонках, никуда не делись. Так что преимущество у них всё ещё серьёзное. Но это меня не расстраивает – у нас есть несколько вещей в разработке.

Нам нужно сосредоточиться на себе и не пытаться прыгнуть выше головы, потому что в таких ситуациях это никогда не работает. А дальше посмотрим, к чему это приведёт», – проводит слова Леклера портал RacingNews365

Материалы по теме
Эксперт рассказал, как «Феррари» планирует обновить болид для борьбы с «Мерседесом»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android