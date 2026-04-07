Леклер назвал единственный способ борьбы с «Мерседесом»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер объяснил, за счёт чего команда может навязать борьбу «Мерседесу».

«Не думаю, что всё так близко, как может казаться. В первых гонках мы видим много борьбы – и это здорово. Но стоит чуть-чуть недоработать с этими машинами, и ты сразу теряешь много времени на круге.

Поэтому наш единственный шанс держаться с ними – это напрячь их в первые круги. Но как только они получают чистый воздух, становится видно их реальный темп. И, думаю, те четыре-пять десятых, которые мы видели в первых гонках, никуда не делись. Так что преимущество у них всё ещё серьёзное. Но это меня не расстраивает – у нас есть несколько вещей в разработке.

Нам нужно сосредоточиться на себе и не пытаться прыгнуть выше головы, потому что в таких ситуациях это никогда не работает. А дальше посмотрим, к чему это приведёт», – проводит слова Леклера портал RacingNews365