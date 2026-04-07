Баттон: «Астон Мартин» может ворваться в топ-4 команд

Чемпион Формулы-1 и посол «Астон Мартин» Дженсон Баттон заявил, что команда способна со временем вернуться в число лидеров чемпионата.

«Все в команде понимают, где мы сейчас находимся. Они знают, что база уже заложена и мы станем конкурентоспособными. Это очень сложный вид спорта: «Мерседес» и «Феррари» находятся на вершине уже много лет и долгое время работают с одним и тем же двигателем.

Партнёрство «Астон Мартин» с «Хондой» – новое, как и работа с Ньюи. Есть много элементов, которые нужно собрать воедино, и это не происходит за одну ночь – на это нужно время. Все понимают, на что эта команда способна в будущем.

Это команда, которая может ворваться в топ-4. Именно эта команда. Когда это произойдёт – сказать сложно, и я не тот человек, который может дать точный ответ. Я не знаю всех деталей. Это не случится за три гонки, но время летит быстро, и в итоге будет казаться, что всё произошло за одну ночь», – приводит слова Баттона издание F1oversteer.