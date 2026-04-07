Появилось фото строящейся трассы «Мадринг» с высоты птичьего полёта

Появилось фото строящейся трассы «Мадринг» с высоты птичьего полёта
В социальных сетях появилось фото трассы «Мадринг» в Мадриде с высоты птичьего полёта. Новый автодром должен принять Гран-при Испании в 2026 году, этап пойдёт с 11 по 13 сентября.

Трасса «Мадринг»

Трасса «Мадринг»

Проект предусматривает строительство городской трассы в районе выставочного комплекса IFEMA, который видно в центре фотографии. Конфигурация длиной 5,4 км будет сочетать уличные участки с временной и стационарной инфраструктурой.

Строительство трассы началось в апреле 2025 года. Ожидается, что автодром будет готов за две недели до дебюта, чтобы пройти омологацию ФИА. «Мадринг» должен со временем заменить этап в Барселоне, который принимал Гран-при Испании с 1991 года.

