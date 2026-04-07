Эксперт сомневается в форме Хэмилтона после выступления Леклера на Гран-при Японии

Бывший пилот Indycar и эксперт Джеймс Хинчклифф заявил, что выступление пилота «Феррари» Шарля Леклера на этапе в Сузуке заставляет по-новому оценить текущую форму его напарника Льюиса Хэмилтона.

«Было приятно видеть, как Льюис в этом сезоне держится уверенно в паддоке. Новый год словно вдохнул в него новую жизнь, и он показывает, что по-прежнему максимально мотивирован. Это видно не только по его словам, но и по тому, как он едет. Хэмилтон по-прежнему готов и способен на равных бороться с одним из лучших в пелотоне. Его первый подиум за «Феррари» — один из ярких моментов сезона.

Но при этом он всегда хорошо выступает на этих трассах, особенно в Австралии. А вот в Японии Леклер был сильнее на протяжении всего уикенда, и теперь будет интересно посмотреть, сохранится ли эта форма или всё пойдёт по сценарию прошлого сезона. Хочется верить в первый вариант», – приводит слова Хинчклиффа издание F1oversteer.