Эксперт сомневается в форме Хэмилтона после выступления Леклера на Гран-при Японии

Эксперт сомневается в форме Хэмилтона после выступления Леклера на Гран-при Японии
Бывший пилот Indycar и эксперт Джеймс Хинчклифф заявил, что выступление пилота «Феррари» Шарля Леклера на этапе в Сузуке заставляет по-новому оценить текущую форму его напарника Льюиса Хэмилтона.

Формула-1 2026. Этап 3, Сузука, Япония
Гран-при Японии. Гонка (53 круга, 307.471 км)
29 марта 2026, воскресенье. 08:10 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:28:03.403
2
Оскар Пиастри
McLaren
+13.722
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.270

«Было приятно видеть, как Льюис в этом сезоне держится уверенно в паддоке. Новый год словно вдохнул в него новую жизнь, и он показывает, что по-прежнему максимально мотивирован. Это видно не только по его словам, но и по тому, как он едет. Хэмилтон по-прежнему готов и способен на равных бороться с одним из лучших в пелотоне. Его первый подиум за «Феррари» — один из ярких моментов сезона.

Но при этом он всегда хорошо выступает на этих трассах, особенно в Австралии. А вот в Японии Леклер был сильнее на протяжении всего уикенда, и теперь будет интересно посмотреть, сохранится ли эта форма или всё пойдёт по сценарию прошлого сезона. Хочется верить в первый вариант», – приводит слова Хинчклиффа издание F1oversteer.

