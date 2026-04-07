Перес удивлён стартом сезона-2026 для «Астон Мартин»

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес признался, что был удивлён слабым началом сезона «Астон Мартин», несмотря на усиление команды.

«Честно говоря, я этого не ожидал. Я надеялся, что Фернандо будет бороться за высокие позиции. Я действительно верил в этот проект с Эдрианом Ньюи, с которым работал в «Ред Булл», а также с «Хондой». Но такие сюрпризы Формула-1 иногда подкидывает. Ну а если придётся бороться с Фернандо гонка за гонкой, хотя бы скучно не будет, и мы сможем получать удовольствие», – приводит слова Переса издание F1oversteer

После трёх гонок «Астон Мартин» делит с новой командой «Кадиллак» последнее место в чемпионате без очков.