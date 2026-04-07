Раскрыты детали ключевых совещаний по новым правилам Формулы-1

Определены даты и формат ключевых встреч, на которых в Формуле-1 обсудят возможные изменения регламента на сезон-2026.

Как сообщает RacingNews365, первое заседание пройдёт 9 апреля в онлайн-формате с участием технических директоров ФИА, команд и производителей двигателей. Оно будет носить подготовительный характер: стороны обсудят данные первых трёх гонок и возможные точечные изменения, которые теоретически можно внедрить уже к Гран-при Майами. Важно отметить, что данная сессия предназначена для подготовительной работы.

Основные решения ожидаются 20 апреля на более масштабной встрече с участием руководителей команд, представителей ФИА и Формулы-1. Именно там предложения могут быть вынесены на голосование. По словам источника, серьёзные корректировки потребуют времени и будут направлены на долгосрочную доработку регламента. После этого любые изменения должны будут получить финальное одобрение Всемирного совета ФИА.