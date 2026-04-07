Главная Авто Новости

Пиастри назвал своих любимых пилотов в Формуле-1

Пиастри назвал своих любимых пилотов в Формуле-1
Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, каких гонщиков считает своими любимыми.

«Айртон Сенна, конечно. Даниэль Риккардо – мне всегда нравилось за ним наблюдать. Затем Фернандо Алонсо, который всегда зрелищен на трассе, и, наконец, Кими Райкконен», – приводит слова Пиастри пресс-служба команды.

В текущем сезоне австралиец занимает шестое место в личном зачёте, набрав 21 очко. На Гран-при Японии он финишировал вторым после двух невыходов на старт на этапах в Австралии и Китае. Компанию на подиуме ему составили пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и гонщик «Феррари» Шарль Леклер. «Макларен» занимает третье место в Кубке конструкторов, набрав 46 очков.

