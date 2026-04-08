Норрис побывал на матче ЛЧ и получил именную форму «Спортинга»

Действующий чемпион Формулы-1 и пилот «Макларена» Ландо Норрис побывал на первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов между португальским «Спортингом» и английским «Арсеналом» (0:1). Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Британец получил именную футболку португальского клуба с номером четыре. Именно под этим номером он выступал в Формуле-1 до перехода на чемпионскую «единичку» в сезоне-2026.

Фото: ФК «Спортинг»

Встреча завершилась победой «Арсенала» с минимальным счётом. «Спортинг» пропустил решающий мяч в компенсированное время на 90+1-й минуте, его забил Кай Хаверц. Ответная игра между командами состоится 15 апреля на стадионе «Эмирейтс» в Англии.

У «Арсенала» — 0 моментов за 90 минут в 1/4 финала ЛЧ. Угадайте, кто выиграл. Видео
