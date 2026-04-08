Риккардо полагает, что Ферстаппен мог бы «уничтожить» его, если бы он остался в «Ред Булл»

Бывший пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо заявил, что его уход из команды — главный повод гадать, как могла бы сложиться карьера, признал, что бывший напарник Макс Ферстаппен мог бы его «уничтожить», останься австралиец в «быках».

«Самый очевидный вопрос: «А что, если…?» или что-то в этом роде, особенно для посторонних, звучит так: «Ладно, а что, если бы ты остался в «Ред Булл» после 2018 года?» Вот тут я и задумываюсь. Не знаю. Не знаю, было ли это правильным решением. Конечно, в этом было немного эмоций, но были причины, по которым не думал, что это сработает.

Есть также сценарий, при котором Макс просто «уничтожил» бы меня с течением лет, возможно, моя карьера закончилась бы ещё быстрее. Не знаю. В то время я соперничал с Максом, мы отлично подстёгивали друг друга.

Это просто сложно. Думаю: «Да, возможно, я бы всё-таки выиграл больше гонок, чем выиграл в итоге. Но не могу отрицать, что Макс — это Макс». В то время некоторые говорили: «Я что, как бы ухожу от борьбы?» Не думаю, что я уходил от борьбы. Просто беспокоился, как будут развиваться события в будущем. Меня больше беспокоила динамика в команде, чем уход от борьбы», — приводит слова Риккардо издание The Athletic.

Риккардо покинул «Ред Булл» ради «Рено» в конце 2018 года, затем перешёл в «Макларен», где его карьера пошла на спад. Австралиец завершил выступления в Формуле-1 после того, как был отстранён от гонок в «Рейсинг Буллз» по ходу сезона-2024. Сейчас 36-летний гонщик занимает должность посла «Форда».