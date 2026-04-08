Хинчклифф включил Пиастри в топ-5 пилотов сезона-2026, несмотря на всего один старт

Бывший пилот Indycar и эксперт Джеймс Хинчклифф включил пилота «Макларена» Оскара Пиастри в пятёрку самых впечатляющих пилотов сезона-2026, несмотря на то что австралиец провёл всего одну гонку.

«Если учесть, что мы не так много видели Пиастри в гонках в этом году, то, что мы видели, было довольно убедительным. Япония стала его первым стартом в воскресенье, он выдал звёздное выступление. Оскар лидировал рано и уверенно, пока не вмешался пейс-кар, принёс команде и себе первый трофей в году.

Если в «Макларен» найдут ещё немного скорости в машине, Пиастри может продолжить создавать проблемы дуэту «Мерседеса», — приводит слова Хинчклиффа сайт Формулы-1.

Помимо Пиастри, в топ-5 Хинчклиффа вошли лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Пьер Гасли («Альпин»), Оливер Берман («Хаас») и Льюис Хэмилтон («Феррари»).