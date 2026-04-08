Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хинчклифф включил Пиастри в топ-5 пилотов сезона-2026, несмотря на всего один старт

Комментарии

Бывший пилот Indycar и эксперт Джеймс Хинчклифф включил пилота «Макларена» Оскара Пиастри в пятёрку самых впечатляющих пилотов сезона-2026, несмотря на то что австралиец провёл всего одну гонку.

«Если учесть, что мы не так много видели Пиастри в гонках в этом году, то, что мы видели, было довольно убедительным. Япония стала его первым стартом в воскресенье, он выдал звёздное выступление. Оскар лидировал рано и уверенно, пока не вмешался пейс-кар, принёс команде и себе первый трофей в году.

Если в «Макларен» найдут ещё немного скорости в машине, Пиастри может продолжить создавать проблемы дуэту «Мерседеса», — приводит слова Хинчклиффа сайт Формулы-1.

Помимо Пиастри, в топ-5 Хинчклиффа вошли лидер чемпионата Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), Пьер Гасли («Альпин»), Оливер Берман («Хаас») и Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android