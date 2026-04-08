Палмер считает, что настрой Ферстаппена может помочь Хаджару закрепиться в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер заявил, что негативный настрой пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в отношении нового регламента создаёт для напарника нидерландца Исака Хаджара хорошую возможность закрепиться в команде.

«Ему просто ничего в этом не нравится, не нравится участвовать в гонках, не нравится управлять болидом, а терпение, различные тактики и управление, которые требуются за рулём, — это не то, чем он в действительности хочет заниматься.

Темп «Ред Булл» тоже невысокий, если он покажет хороший результат, сможет квалифицироваться седьмым или восьмым, ему просто хочется сесть за руль и проехать по-старинке. Из-за этих правил приходится многое менять и делать то, к чему пилоты не привыкли. Мелкие хитрости играют большую роль, а он просто не настроен на это.

Макс по-прежнему отлично справляется со своей работой, но если вспомнить о «Ред Булл», для Хаджара сейчас подходящий момент. Я впечатлён тем, как он начал, а тут смотришь на главного гонщика — и видишь, что ему это не доставляет удовольствия.

Тогда думаешь, вот мой шанс сказать: «Слушайте, я в порядке, ребята, если хотите, присоединяйтесь ко мне» — и постараться поддержать этот энтузиазм, ведь для «Ред Булл», наверное, тяжело, когда их чемпион излучает столько негатива, когда заходишь в бокс и пристёгиваешь пилота, а ему там совсем не нравится. Макс так громко об этом заявлял, но ему всё равно приходится продолжать работать, уверен, он по-прежнему полон энергии», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.