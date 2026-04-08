Дженсон Баттон рассказал, что Фернандо Алонсо понял после ухода из Формулы-1 в 2018 году

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон рассказал, что осознал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время перерыва в выступлениях в «Королевских гонках».

«Думал, мы оба уйдём и повеселимся за пределами Формулы-1, так и было какое-то время. Потому что он тоже ушёл год спустя, мы участвовали в гонках WEC. Фернандо выступал за «Тойоту», которая была непобедима, но было здорово разделять с ним паддок и трассу в «Ле-Мане». Думаю, ему нравилось. Затем он понял, что вершиной автоспорта всегда будет Формула-1, и вернулся», — приводит слова Баттона издание Diario AS.

По итогам сезона-2018 Алонсо, на тот момент выступавший за «Макларен», занял 11-е место, после чего ушёл на два года.