Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Дженсон Баттон рассказал, что Фернандо Алонсо понял после ухода из Формулы-1 в 2018 году

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон рассказал, что осознал пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо во время перерыва в выступлениях в «Королевских гонках».

«Думал, мы оба уйдём и повеселимся за пределами Формулы-1, так и было какое-то время. Потому что он тоже ушёл год спустя, мы участвовали в гонках WEC. Фернандо выступал за «Тойоту», которая была непобедима, но было здорово разделять с ним паддок и трассу в «Ле-Мане». Думаю, ему нравилось. Затем он понял, что вершиной автоспорта всегда будет Формула-1, и вернулся», — приводит слова Баттона издание Diario AS.

По итогам сезона-2018 Алонсо, на тот момент выступавший за «Макларен», занял 11-е место, после чего ушёл на два года.

Может быть интересно:
«ДжиПи-Ту Энджин!» Алонсо уже не первый раз мучится с «Хондой»
«ДжиПи-Ту Энджин!» Алонсо уже не первый раз мучится с «Хондой»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android