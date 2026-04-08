Лоран Мекис — о развитии RB22: мы в режиме полной атаки

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис заявил, что команда платит цену в сезоне-2026 за развитие прошлогодней машины в конце чемпионата, но находится в «режиме полной атаки».

«Мы не довольны тем, с чего пришлось начинать. Но мы уверены, что преодолеем эти трудности. Как и в прошлом году, полностью осознаём имеющиеся ограничения. А эта команда всегда отлично справлялась с трудностями, и в этом сезоне у нас есть ещё один шанс это доказать.

Стараемся сделать всё возможное, чтобы этот год не стал переходным, несмотря на масштаб задачи и несмотря на проблемы с новой силовой установкой. Мы хотим быть уверены, что сезон-2026 не станет для нас переходным. Нет. Совершенно не находимся в таком режиме. Мы в режиме полной атаки.

Если сейчас пройтись по Милтон-Кинсу, вы увидите огонь в каждом отделе. Все горят желанием как можно скорее вернуться к более конкурентоспособной машине и занять более высокие позиции. Сегодня у нас есть жгучее стремление добиться достаточного понимания и доработки машины, чтобы опередить конкурентов в разработке и вернуться на вершину», — заявил Мекис в подкасте Beyond The Grid.

По словам Мекиса, после провального начала сезона-2025 команда не хотела сдаваться и готовиться к новому регламенту, а бросила все силы на возвращение в борьбу. Тогда Ферстаппен выиграл шесть из девяти последних гонок, но уступил титул пилоту «Макларена» Ландо Норрису. Сейчас «Ред Булл» занимает шестое место в Кубке конструкторов.