Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Авто Новости

Дженсон Баттон: Фернандо Алонсо верит в «Астон Мартин»

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон заявил, что Фернандо Алонсо по-прежнему верит в свою команду «Астон Мартин», несмотря на провальный старт сезона-2026.

«Не могу говорить за него. Но как пилот могу сказать, что тяжело начинать сезон, когда ты неконкурентоспособен. Он верит в эту команду, знает свои пределы. Это первый раз, когда Фернандо пилотирует машину, разработанную Эдрианом Ньюи, это тоже захватывающе, потому что Ньюи работает совершенно иначе, чем другие конструкторы. Он старой школы, до сих пор пользуется бумагой», — приводит слова Баттона издание Diario AS.

Алонсо вернулся в Формулу-1 в 2021 году после двухлетней паузы, в течение которой выиграл «24 часа Ле-Мана» и участвовал в Indy 500. Испанец планирует остаться в «Астон Мартин» и на следующий сезон, надеясь завершить карьеру на высокой ноте, но команда испытывает серьёзные проблемы с двигателем «Хонды».

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android