Дженсон Баттон: Фернандо Алонсо верит в «Астон Мартин»

Бывший пилот Формулы-1 Дженсон Баттон заявил, что Фернандо Алонсо по-прежнему верит в свою команду «Астон Мартин», несмотря на провальный старт сезона-2026.

«Не могу говорить за него. Но как пилот могу сказать, что тяжело начинать сезон, когда ты неконкурентоспособен. Он верит в эту команду, знает свои пределы. Это первый раз, когда Фернандо пилотирует машину, разработанную Эдрианом Ньюи, это тоже захватывающе, потому что Ньюи работает совершенно иначе, чем другие конструкторы. Он старой школы, до сих пор пользуется бумагой», — приводит слова Баттона издание Diario AS.

Алонсо вернулся в Формулу-1 в 2021 году после двухлетней паузы, в течение которой выиграл «24 часа Ле-Мана» и участвовал в Indy 500. Испанец планирует остаться в «Астон Мартин» и на следующий сезон, надеясь завершить карьеру на высокой ноте, но команда испытывает серьёзные проблемы с двигателем «Хонды».