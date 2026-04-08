Чемпион Формулы-2 Леонардо Форнароли провёл первые тесты за рулём «Макларена»

Резервный пилот «Макларена» Леонардо Форнароли провёл первые тесты за рулём болида Формулы-1, проехав более 900 км на MCL60 2023 года. Об этом написала пресс-служба команды.

Итальянец, который не смог найти место в чемпионате на сезон-2026, получил первую возможность попробовать гоночную машину. 23-24 марта на трассе в Барселоне он проехал 112 кругов (512 км). 7 апреля на тестах в Сильверстоуне — ещё 68 кругов (393 км).

MCL60 Фото: McLaren

«Он добился фантастического прогресса, невероятно быстро освоившись в машине Формулы-1. Такие тесты жизненно важны для его подготовки в качестве резервного пилота «Макларен», а также для его развития в рамках нашей академии», — заявил глава департамента коммерческих отношений команды Алессандро Алунни Брави.

Леонардо Форнароли Фото: McLaren

Сам Форнароли отметил, что программа в Сильверстоуне была более продвинутой — он пробовал разные настройки и работал с разным уровнем топлива. В «Макларене» также анонсировали, что итальянец проведёт дальнейшие тесты и на других гоночных трассах.