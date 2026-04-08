Напарник Ферстаппена в NLS2 упомянул «отличный трюк», который Макс сделал во время гонки

Напарник пилота «Ред Булл» в Формуле-1 Макса Ферстаппена по Mercedes-AMG GT3 Даниэль Хункаделья упомянул «отличный трюк», который четырёхкратный чемпион мира применил во время гонки NLS2 на Нюрбургринге.

«Я редко видел, чтобы кто-то так плотно прижимался к хвосту другой машины и держался там, как это делает Макс.

Он действительно сделал нечто совершенно особенное, о чём мы поговорили после гонки. Это то, о чём я сам бы никогда не додумался — а я уже давно гоняю на машинах класса GT. Не собираюсь рассказывать вам, в чём именно дело, потому что предпочитаю оставить это при себе. Но он нашёл отличный трюк. Может быть, когда-нибудь вам расскажу.

Дело не столько в его стиле вождения, сколько в той абсолютной уверенности, с которой он садится за руль машины, которую едва знает, на трассе, требующей абсолютной уверенности в себе. И он держал высокий темп с пятничной тренировки и в гонке тоже», — приводит слова Хункадельи издание PlanetF1.

Ферстаппен доминировал в гонке, стартовав с поула и выиграв с преимуществом почти в минуту, но команда была дисквалифицирована за использование семи комплектов шин вместо разрешённых шести.