Монтойя назвал имя того, кто способен заменить Уитли в «Ауди»

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя назвал имя того, кто, по его мнению, способен заменить Джонатана Уитли в «Ауди».

«Маттиа [Бинотто] предстоит нелёгкая задача, потому что, на мой взгляд, он не хотел принимать в этом полноценное участие. Думаю, он предпочитал оставаться в тени. Поэтому я полагаю, что они, вероятно, ищут кого-то, кто сможет занять эту нишу.

Для этого им нужен кто-то вроде Кристиана. Мне кажется, люди недооценивают то, чего он добился, что сделал и как долго работал с «Ред Булл». Можно его любить, можно ненавидеть, но он всегда добивался результата», — приводит слова Монтойи издание PlanetF1.