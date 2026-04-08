В «Феррари» показали фото с совместного мероприятия с пилотажной группой ВВС Италии

В «Феррари» провели совместное мероприятие с пилотажной группой ВВС Италии «Фречче Триколори». Вчера, 7 апреля, стали доступны фотографии на официальном сайте итальянской компании.

Фото: ferrari.com

Событие состоялось 26 февраля на авиабазе Ривольто. В нём приняли участие экипажи гиперкара «Феррари» 499P и пилоты авиационной группы, выполняющей полёты на самолётах MB-339 PAN.

Фото: ferrari.com

Во время мероприятия один из эпизодов включал синхронное движение автомобиля и авиационной группы — британский гонщик Джеймс Каладо управлял машиной на взлётно-посадочной полосе, в то время как самолёты выполняли пролёты над трассой. Координацией действий на земле занимался испанский пилот Мигель Молина.

Фото: ferrari.com

Другие гонщики команды — итальянец Антонио Фуоко, датчанин Никлас Нильсен, итальянец Алессандро Пьер Гуиди и итальянец Антонио Джовинацци — приняли участие в тренировочных полётах в качестве пассажиров.

Отмечается, что подобные мероприятия ранее проводились с участием гонщиков «Феррари» и авиации Италии. В 1981 году канадец Жиль Вильнёв выступил против истребителя F-104, а в 2003 году немец Михаэль Шумахер провёл заезды против Eurofighter Typhoon.

