Эксперты подсчитали точное отставание всех двигателей от «Мерседеса»

Итальянское издание Autoracer опубликовало данные по оценочной мощности двигателей команд после первых трёх гонок сезона Формулы-1.

Согласно информации, «Феррари» и «Ауди» подпадают под второй уровень системы ADUO, связанный с отставанием около 4% по мощности. Это даёт командам дополнительные возможности для доработки силовых установок. «Ред Булл», в свою очередь, не подпадает под действие ADUO, так как их двигатель по характеристикам близок к уровню «Мерседеса» и не достигает порогового отставания в 2%.

В Маранелло продолжается модернизация силовой установки. Сроки внедрения обновлений зависят от решения по активации ADUO и могут быть связаны с одной из последующих замен силовых установок по ходу сезона.

В чемпионате рассматриваются варианты запуска ADUO после шестого этапа сезона — Гран-при Монако — либо после Гран-при Майами. Окончательное решение ожидается по итогам заседания с участием ФИА и команд, которое состоится завтра, 9 апреля.