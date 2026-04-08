Чемпион NASCAR Кайл Ларсон признал, что Макс Ферстаппен, «наверное, действительно лучший»

Чемпион NASCAR Кайл Ларсон признал, что Макс Ферстаппен, «наверное, действительно лучший»
Действующий чемпион NASCAR Кайл Ларсон, ранее заявлявший, что он лучше четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, пересмотрел своё мнение и признал мастерство нидерландца.

«Не знаю, как вообще можно определить, кто лучший. Не знаю, нужно ли это вообще. Мне кажется, такие споры — это весело. Понимаете, интересно поспорить между, ну, американскими фанатами, европейскими фанатами или, скажем, поклонниками гонок на машинах с открытыми колёсами. Да с кем угодно.

Я бы хотел, чтобы кто-нибудь пришёл и попробовал свои силы в кубковых гонках, просто чтобы честно узнать, что он думает о наших гонках, каковы они на самом деле. Думаю, это будет сильно отличаться от того, к чему он привык. Макс просто великолепен.

Его хвалят так много людей, что приходится признать: да, судя по тому, как о нём говорят, он, наверное, действительно лучший. Конкуренты, руководство команды — все. Так что да, то, что он делает, просто потрясающе.

И я думаю, его мастерство особенно ярко проявляется в том, что его товарищ по команде даже не может сравниться с ним. В то время как все остальные команды находятся в пределах пары позиций», — сказал Ларсон в интервью для YouTube-канала SPEED with Harvick and Buxton.

Ранее американец говорил, что американские гонки не получают того же уважения в Европе, что разнообразие трасс в США может воспитать гонщика не хуже, чем в любой другой точке мира.

