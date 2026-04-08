Чемпион NASCAR Кайл Ларсон признал, что Макс Ферстаппен, «наверное, действительно лучший»

Действующий чемпион NASCAR Кайл Ларсон, ранее заявлявший, что он лучше четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, пересмотрел своё мнение и признал мастерство нидерландца.

«Не знаю, как вообще можно определить, кто лучший. Не знаю, нужно ли это вообще. Мне кажется, такие споры — это весело. Понимаете, интересно поспорить между, ну, американскими фанатами, европейскими фанатами или, скажем, поклонниками гонок на машинах с открытыми колёсами. Да с кем угодно.

Я бы хотел, чтобы кто-нибудь пришёл и попробовал свои силы в кубковых гонках, просто чтобы честно узнать, что он думает о наших гонках, каковы они на самом деле. Думаю, это будет сильно отличаться от того, к чему он привык. Макс просто великолепен.

Его хвалят так много людей, что приходится признать: да, судя по тому, как о нём говорят, он, наверное, действительно лучший. Конкуренты, руководство команды — все. Так что да, то, что он делает, просто потрясающе.

И я думаю, его мастерство особенно ярко проявляется в том, что его товарищ по команде даже не может сравниться с ним. В то время как все остальные команды находятся в пределах пары позиций», — сказал Ларсон в интервью для YouTube-канала SPEED with Harvick and Buxton.

Ранее американец говорил, что американские гонки не получают того же уважения в Европе, что разнообразие трасс в США может воспитать гонщика не хуже, чем в любой другой точке мира.