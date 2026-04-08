Больше половины отставания «Астон Мартин» связано с шасси, а не с двигателем «Хонды» — BBC
Больше половины отставания «Астон Мартин» от лидеров связано с шасси, а не с двигателем «Хонды». Об этом сообщает журналист BBC F1 Эндрю Бенсон со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам Бенсона, на основе данных телеметрии и GPS более половины отставания команды связано именно с шасси. При этом точное распределение между вкладом двигателя и автомобиля не уточняется. Ранее руководитель команды Эдриан Ньюи признавал, что с точки зрения шасси «Астон Мартин», возможно, пятая команда, потенциально они могут выходить в третий сегмент квалификации с возможностью приблизиться к лидерам по ходу сезона.

Среднее отставание «Астон Мартин» в квалификациях по итогам первых этапов сезона составляет около 3,6 секунды. Для сравнения, команды, замыкающие первую пятёрку, уступают лидерам более чем секунду.

«Другими словами, если бы в машину «Астон Мартин» поставили двигатель «Мерседеса», она была бы примерно на том же уровне, что «Альпин» или «Хаас». Именно так и сказал Ньюи», — написал в своей колонке Бенсон.

Также отмечается, что машина испытывает проблемы в скоростных поворотах и имеет избыточный вес.

