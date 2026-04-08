«Он найдёт решение проблем». Деймон Хилл сравнил Эдриана Ньюи с пророком Моисеем

Чемпион мира Формулы-1 1996 года Деймон Хилл, выигравший титул в команде с Эдрианом Ньюи, выразил уверенность, что руководитель «Астон Мартин» найдёт решение проблем.

«Если продолжать двигаться в этом направлении, это принесёт результаты, но уйдёт время. Нам предстоит наблюдать, не возникнет ли слишком много проблем, но я уверен в успехе. Ньюи знает, что всё наладится, и в конце сезона, когда мы оглянемся назад, у нас будет это доказательство.

У него есть видение, нацеленное на совершенство, он хочет, чтобы все были едины, поэтому будет настаивать. Это как Моисей: народ ропщет, сомневаясь, достигнет ли земли обетованной, а Эдриан призывает верить, пока остальные гадают, не сошёл ли он с ума», — заявил Хилл в подкасте The Undercut.