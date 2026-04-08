Брандл сравнил «Астон Мартин» с клубом АПЛ, который постоянно меняет тренера

Бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл сравнил «Астон Мартин» с клубом английской Премьер-лиги, который постоянно меняет тренера.

«Джонатан Уитли был бы для них хорошим приобретением. Но им нужно стабилизироваться и выйти на определённый уровень. Сейчас они выглядят как клуб Премьер-лиги, который постоянно меняет тренера. Из-за этого все остальные затаились, потому что не знают, что будет дальше, кому они должны отчитываться и какая стратегия у клуба.

В «Астон Мартин» была постоянная смена руководства, и, на мой взгляд, они принимали довольно странные решения. Привлечение Уитли — умный ход, учитывая его прагматизм и видение», — заявил Брандл в эфире Sky Sports UK.

