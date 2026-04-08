Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Первым тест-пилотом «Опеля» в Формуле-Е станет немецкая гонщица София Флёрш

В «Опеле» объявили о подписании немецкой автогонщицы Софии Флёрш в качестве тест- и пилота по развитию перед выходом в Формулу-E со следующего сезона.

«На сегодняшний день Формула-E — самая сложная гоночная серия в мире, и именно в ней мы с «Опелем» сейчас участвуем.

Впечатляет, что бренд со 125-летней историей участия в автоспорте теперь делает шаг в сторону чемпионата мира. Для меня, как для немецкой гонщицы, быть частью этой заводской команды — больше, чем привилегия.

Автомобиль Gen4 — чистокровный гоночный болид: более 800 л.с., полный привод, сверхвысокая скорость. С нетерпением жду возможности углубиться в работу с инженерами, понять эту машину и извлечь из неё максимум.

Вместе хотим показать, на что способна настоящая командная работа — добиться спортивного успеха и завоевать сердца поклонников автоспорта для «Опеля» и Формулы-E», — приводит слова Флёрш пресс-служба Формулы-Е.

По словам руководителя команды Йорга Шротта, подписание Флёрш — чёткий сигнал о намерении продвигать молодые таланты в электрических гонках. Флёрш официально представят через две недели на презентации Gen4 в «Поль-Рикаре».

