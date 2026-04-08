Шарль Леклер получил престижное звание посла доброй воли Монако от князя Альбера II

Шарль Леклер получил престижное звание посла доброй воли Монако от князя Альбера II
Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер получил звание посла доброй воли Монако на специальной церемонии от князя Альбера II. Об этом сообщает издание RacingNews365.

Звание присуждается клубом Monaco Ambassador's Club, основанным матерью Альбера, принцессой Грейс, в 1973 году. Награда вручается тем, кто вносит вклад в международную репутацию Монако. Князь, поддерживающий карьеру Леклера с юных лет, также преподнёс гонщику свадебный подарок — недавно Леклер женился на Александре Сен-Млё.

Шарль — один из всего пяти гонщиков в истории Формулы-1, представлявших Монако. С момента дебюта в 2018 году он одержал восемь побед в Гран-при за княжество.

Материалы по теме
Леклер назвал единственный способ борьбы с «Мерседесом»
