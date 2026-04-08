Тото Вольф: сейчас мы выглядим как герои, но через три гонки всё может измениться

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф призвал команду не терять бдительность после старта сезона-2026.

«Прежде всего нам нужно сохранять трезвый взгляд на вещи: мы прошли всего три гонки, сейчас мы выглядим как герои, но через три гонки люди могут сказать: «Они уже не герои», потому что трофей достался другим. Поэтому на данном этапе я бы не стал сравнивать ту успешную эпоху с тем, что мы здесь начали», — приводит слова Вольфа издание GPBlog.

«Мерседес» выиграл все три первых Гран-при: в Австралии победил британец Джордж Расселл, в Китае и Японии — итальянец Андреа Кими Антонелли.

За что снимали с гонок Формулы-1: