Комментатор Ф-1 рассказал, что технические специалисты ожидают проблем у «Феррари»

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт заявил, что ряд технических специалистов ожидают сложностей у «Феррари» с развитием болида 2026 года в Формуле-1.

«Я слышал, что задняя часть их машины немного ограничивает их с точки зрения развития, и у них могут возникнуть определённые трудности. Это мнение исходит от технически грамотных специалистов», — сказал Крофт в подкасте F1 Show.

Ранее «Феррари» представила ряд аэродинамических решений, включая обновления в задней части автомобиля, направленные на снижение сопротивления. При этом соперники, в том числе «Макларен» и «Ред Булл», также готовят крупные пакеты обновлений к ближайшим этапам сезона.