Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Комментатор Ф-1 рассказал, что технические специалисты ожидают проблем у «Феррари»

Комментатор Ф-1 рассказал, что технические специалисты ожидают проблем у «Феррари»
Комментарии

Комментатор Sky Sports Дэвид Крофт заявил, что ряд технических специалистов ожидают сложностей у «Феррари» с развитием болида 2026 года в Формуле-1.

«Я слышал, что задняя часть их машины немного ограничивает их с точки зрения развития, и у них могут возникнуть определённые трудности. Это мнение исходит от технически грамотных специалистов», — сказал Крофт в подкасте F1 Show.

Ранее «Феррари» представила ряд аэродинамических решений, включая обновления в задней части автомобиля, направленные на снижение сопротивления. При этом соперники, в том числе «Макларен» и «Ред Булл», также готовят крупные пакеты обновлений к ближайшим этапам сезона.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android