Стали известны новые детали по планам обсуждений поправок в правила Ф-1

В Формуле-1 в ближайшие недели пройдёт серия из трёх встреч, на которых обсудят возможные изменения правил на оставшуюся часть сезона после введения нового технического регламента, сообщает BBC.

Первое обсуждение состоится завтра, 9 апреля, с участием технических руководителей команд, ФИА и производителей двигателей. Оно станет отправной точкой в работе по доработке правил на основе данных первых трёх гонок.

Вторая встреча запланирована примерно через неделю, на ней специалисты должны сформировать пакет предложений. Финальное обсуждение пройдёт перед этапом в Майами (1-3 мая) с участием руководителей команд, президента Формулы-1 Стефано Доменикали и представителей ФИА. Именно там будет принято решение о возможных изменениях. Ранее сообщалось, что финальная встреча может пройти 20 апреля, однако BBC не называет точной даты, при этом и не опровергает эту информацию.

Основное внимание сосредоточено на работе силовых установок и управлении энергией. Предположительно, будет обсуждаться упрощение действующих ограничений, включая правила рекуперации энергии и её использования на полном газу. В частности, рассматривается возможность увеличить допустимую мощность восстановления энергии, чтобы сократить необходимость экономии по ходу круга. Также под вопросом остаются зоны без использования энергии, ограничения на изменение мощности и другие элементы сложной системы, введённой для контроля разгона на прямых.

Как сообщает источник, по мнению ряда влиятельных фигур в Формуле-1, действующую модель регулирования работы силовых установок придётся частично упростить, чтобы дать командам и пилотам больше свободы.

