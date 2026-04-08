Из-за Ферстаппена «24 часа Нюрбургринга» обновили рекорд участников с 2020 года

Гонка на выносливость «24 часа Нюрбургринга» впервые за более чем шесть лет пройдёт при полностью заполненной стартовой решётке, на старт выйдут 150 автомобилей. Интерес к гонке резко вырос после подтверждения участия четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена. В результате число заявок превысило установленный лимит, и организаторам пришлось проводить отбор участников, сообщает Auto Motor und Sport

Как отмечается, после окончания приёма заявок сформируется итоговый список, при этом учитываются баланс классов, а также технический и спортивный уровень команд и автомобилей. В случае отказов освободившиеся места могут быть переданы другим командам из числа ранее не отобранных.

При этом в апреле на «Нюрбургринге» также пройдут шинные тесты «Пирелли» с участием команд «Мерседес» и «Макларен».