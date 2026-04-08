Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Крак оценил шансы «Астон Мартин» сократить отставание от лидеров

Крак оценил шансы «Астон Мартин» сократить отставание от лидеров
Комментарии

Гоночный директор «Астон Мартин» Майк Крак оценил перспективы команды в ближайших гонках.

«Как я уже говорил в Шанхае, за две недели чудо не сотворишь, и за пять недель тоже. Это постоянная работа. Мы уже видели по нашим проблемам, которые тянутся с Барселоны, что если упорно работать, то за пару месяцев можно добиться прогресса. Нам удалось подтянуть надёжность до уровня, на котором мы хотя бы можем стабильно ехать и бороться.

Думаю, к Майами мы отставание не закроем, но сделаем всё, чтобы его сократить. Насколько – увидим. И не стоит забывать: Формула-1 не стоит на месте, она не будет вас ждать. Наши соперники тоже работают. В условиях такого плотного календаря отыгрывать отставание очень сложно. Это нужно понимать и продолжать давить. Никакого волшебного решения здесь нет», – приводит слова Крака издание GPblog.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android