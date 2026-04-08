Крак оценил шансы «Астон Мартин» сократить отставание от лидеров

Гоночный директор «Астон Мартин» Майк Крак оценил перспективы команды в ближайших гонках.

«Как я уже говорил в Шанхае, за две недели чудо не сотворишь, и за пять недель тоже. Это постоянная работа. Мы уже видели по нашим проблемам, которые тянутся с Барселоны, что если упорно работать, то за пару месяцев можно добиться прогресса. Нам удалось подтянуть надёжность до уровня, на котором мы хотя бы можем стабильно ехать и бороться.

Думаю, к Майами мы отставание не закроем, но сделаем всё, чтобы его сократить. Насколько – увидим. И не стоит забывать: Формула-1 не стоит на месте, она не будет вас ждать. Наши соперники тоже работают. В условиях такого плотного календаря отыгрывать отставание очень сложно. Это нужно понимать и продолжать давить. Никакого волшебного решения здесь нет», – приводит слова Крака издание GPblog.