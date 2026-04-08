Эксперт: Вольфу придётся самому оплатить переход Ферстаппена в «Мерседес»

Нидерландский гонщик и аналитик Майк Хеземанс высказался о возможном переходе четырёхкратного чемпиона Формулы-1 и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Тото, я его немного знаю, мы даже вместе гонялись. Проблема в том, что он вложил свои собственные деньги в «Мерседес». Так что если им придётся платить за Макса, это будет идти прямо из его кармана! Тото хочет построить такую машину, как у него сейчас, и сказать Максу: «Хочешь побеждать – просто приходи ко мне».

Сейчас он говорит: «Да мне не нужен Макс!», но нет ни одной команды в пелотоне, которая бы не хотела Макса. Вопрос всегда один: можешь ли ты себе это позволить? И готов ли ты за это платить? Вот в случае Тото это и есть главный вопрос», – приводит слова Хеземанса портал RacingNews365.

