Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главная Авто Новости

Стало известно, когда Уитли может стать руководителем «Астон Мартин»

Стало известно, когда Уитли может стать руководителем «Астон Мартин»
Бывший руководитель команды «Ауди» Джонатан Уитли может занять пост руководителя «Астон Мартин» уже по ходу сезона-2026, сообщает японское издание Auto sport Web.

По информации источника, «Астон Мартин» удалось договориться с «Ауди» и сократить длительность «отпуска по уходу за садом» Джонатана Уитли после его ухода из немецкой команды. Британец сможет приступить к своим обязанностям после летнего перерыва. До этого момента пост руководителя команды формально остаётся за Эдрианом Ньюи, который пропускал этапы в Китае и Японии.

Ранее сообщалось, что Уитли покинул «Ауди» по личным причинам, однако, по данным инсайдеров, его уход мог быть связан с разногласиями с главой проекта Маттиа Бинотто.

