Стало известно, когда Уитли может стать руководителем «Астон Мартин»

Бывший руководитель команды «Ауди» Джонатан Уитли может занять пост руководителя «Астон Мартин» уже по ходу сезона-2026, сообщает японское издание Auto sport Web.

По информации источника, «Астон Мартин» удалось договориться с «Ауди» и сократить длительность «отпуска по уходу за садом» Джонатана Уитли после его ухода из немецкой команды. Британец сможет приступить к своим обязанностям после летнего перерыва. До этого момента пост руководителя команды формально остаётся за Эдрианом Ньюи, который пропускал этапы в Китае и Японии.

Ранее сообщалось, что Уитли покинул «Ауди» по личным причинам, однако, по данным инсайдеров, его уход мог быть связан с разногласиями с главой проекта Маттиа Бинотто.