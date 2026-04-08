Вурц рассказал, какие правки нужно внести в регламент после инцидента с Берманом

Президент Ассоциации гонщиков Формулы-1 (GPDA) Алекс Вурц заявил о необходимости внести изменения в регламент, чтобы исключить опасные скачки мощности на высокой скорости.

«С точки зрения безопасности мы просто обязаны запретить резкие скачки отдачи мощности на максимальной скорости. Для этого потребуется программное обеспечение, единое для всех команд, которое, возможно, будет учитывать скорость и дистанцию, чтобы такие ситуации больше не возникали. Опасность возникает тогда, когда скорость растёт не плавно, а меняется резко, как это было в случае с Берманом. Тогда возникает эффект неожиданности, и ты не можешь это просчитать, потому что не знаешь, как пилот впереди управляет энергией.

Именно здесь нужно вмешаться и сказать: такое не должно происходить — это должно регулироваться программно. Система должна понимать, что у меня заканчивается энергия, и не позволять мне попадать в режим вроде «суперклиппинга» на такой скорости в этом участке трассы», – сказал Вурц в подкасте Lift and Roast.

Пилот «Хааса» Оливер Берман разбил машину на Гран-при Японии в повороте «Ложка», уворачиваясь от резко замедлившегося Франко Колапинто из «Альпин». Машина аргентинца резко замедлилась, так как в его батарее закончился заряд и скорость упала. Разница между двумя пилотами была около 50 км/ч.

