Гасли и Окон вместе посетили матч «ПСЖ» — «Ливерпуль»

Пилоты «Альпин» Пьер Гасли и «Хааса» Эстебан Окон вместе посетили первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Ливерпулем» (2:0). Встреча прошла на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Гасли и Окон ранее выступали за «Альпин» и в 2024 году принесли команде двойной подиум на Гран-при Бразилии. При этом их отношения долгое время оставались напряжёнными ещё со времён картинга. Несмотря на это, оба пилота не раз подчёркивали, что способны работать вместе профессионально и отделять личные отношения от выступлений за команду. Совместное появление на матче может говорить о том, что сейчас конфликт остался в прошлом.

Французский клуб одержал победу со счётом 2:0. Ответный матч состоится 14 апреля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».