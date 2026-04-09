Инженер Ферстаппена покинет «Ред Булл» в 2028 году и возглавит «Макларен» — источник

Гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе покинет «Ред Булл» после окончания контракта в 2027 году и перейдёт в «Макларен», где, по информации источника, станет руководителем команды. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает авторитетный нидерландский журналист Эрик ван Харен после того, как эта новость появилась в газете De Limburger.

По информации журналиста, Ламбьязе, который также занимает должность главы гоночного подразделения «Ред Булл», в 2028 году присоединится к команде из Уокинга. «Макларен» выиграл борьбу за инженера у «Астон Мартин» и «Уильямс». Источники утверждают, что специалист будет зарабатывать в «Макларене» кратно больше.

Переход Ламбьязе — подготовка к возможному уходу текущего руководителя «Макларена» Андреа Стеллы, которого связывают с возвращением в «Феррари».

Для «Ред Булл» это очередная потеря. Ранее команду покинули Кристиан Хорнер, Хельмут Марко, Джонатан Уитли, Эдриан Ньюи. В «Макларен» из австрийской команды уже перешли главный дизайнер Роб Маршалл и главный стратег Уилл Кортни.