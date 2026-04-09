Оскару Пиастри подарили шоколадное яйцо в форме шлема

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри поделился фотографиями шоколадного яйца в форме шлема, полученного на католическую Пасху. Праздник выпал аккурат накануне дня рождения гонщика.

Фото: Из личного архива Оскара Пиастри

«Преимущества того, что день рождения выпадает на Пасху. Спасибо за все поздравления!» — подписал опубликованные фотографии Оскар в социальной сети Х.

В текущем сезоне Пиастри занимает шестое место в личном зачёте, набрав 21 очко. На Гран-при Японии он финишировал вторым после двух невыходов на старт на этапах в Австралии и Китае. Компанию на подиуме ему составили пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли и гонщик «Феррари» Шарль Леклер. «Макларен» занимает третье место в Кубке конструкторов, набрав 46 очков.