Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Стролл — о дебюте в GT3: в Формуле-1 не всегда есть шанс победить, а здесь это возможно

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл высказался о предстоящем дебюте в GT World Challenge Europe Endurance Cup на трассе «Поль-Рикар», который состоится в эти выходные. Он разделит Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo с Роберто Мери и Мари Бойей.

«В Формуле-1 не всегда есть возможность победить. Здесь же всё очень конкурентно, даже несмотря на отсутствие опыта, если всё сложится — хорошая настройка, хорошее чувство — победа возможна. Этого не существует в Формуле-1. Это большая мотивация для меня. Мне нравится пилотировать такие машины. Это весело. На этой неделе делю машину с друзьями, мы смеёмся вне машины, наслаждаемся, команда действительно отличная. Мне очень приятно здесь находиться», — приводит слова Стролла издание Daily Sports Car.

Идея выступить в GT3 появилась у канадца в Сузуке, когда стало ясно, что в календаре Формулы-1 образовалась пятинедельная пауза из-за отмены этапов в Бахрейне и Саудовской Аравии. Стролл посоветовался с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл», который уже выступает в GT3. По словам гонщика, если он будет хорошо себя чувствовать физически и ментально, хотел бы провести ещё несколько гонок в течение года.

