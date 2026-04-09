«Он не проектировал эту машину». Култхард сравнил ситуацию Ваулза в «Уильямсе» с Деннисом

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард заявил, что у руководителя «Уильямса» Джеймса Вулза есть «спасительная благодать» — он не проектировал неудачную машину FW48.

«Его спасительная благодать в том, что… Вспоминаю Рона Денниса, который когда-то был владельцем и руководителем «Макларена», он сказал мне, когда у нас были проблемы в 1996 году: «Я не проектирую машину, не строю машину, не пилотирую машину. Поэтому мне трудно понять, какая часть этой проблемы относится ко мне». Вот что мог бы сказать Джеймс, если машина перевешивает и не показывает должных результатов. Он не проектировал её», — сказал Култхард в подкасте Up To Speed.

«Уильямс» набрал два очка в первых трёх гонках сезона-2026. По словам Ваулза, он знает, как сбросить вес, но из-за ограничений по бюджету не может реализовать это немедленно.

