Оскар Пиастри объяснил, почему Марк Уэббер стал реже появляться на его гонках

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, почему его менеджер Марк Уэббер взял на себя менее активную роль на трассе в этом сезоне.

«[Уэббер] по-прежнему активно участвует в процессе, и в начале этого года мы много общались.

Я набираюсь опыта, с его ростом уже могу самостоятельно принимать решения и формулировать запросы. Особенно в первый сезон в Формуле-1 было множество вопросов, которые даже не приходили мне в голову, а Марк озвучивал их так, будто они очевидны и для меня, и для команды.

Думаю, сейчас многие из этих моментов возникают у меня уже на автомате. По сути, это органичная часть взросления пилота», — сказал Пиастри в эфире Fox Sports.

