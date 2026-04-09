В «Альпин» назвали главную слабость их машины в сезоне-2026

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен заявил, что главной слабостью машины команды в сезоне-2026 является высокоскоростная недостаточная поворачиваемость.

«У нас есть проблемы с высокоскоростной недостаточной поворачиваемостью, которые нужно исправить. Смена направления на высокой скорости — это, вероятно, самое большое единственное слабое место машины в этом году. Мы знали, что перед приездом сюда [в Сузуку] первый сектор будет сложным, так и есть. Это проявляется как недостаточная поворачиваемость. Думаю, это самый главный определяющий фактор, честно говоря.

В остальном всё довольно хорошо: длинные отрезки, много топлива – выглядит хорошо, конкурентоспособно по сравнению с теми, против кого мы боремся», — приводит слова Нильсена издание Motorsport Week.

«Альпин» набрала 16 очков в первых трёх гонках — столько же, сколько и «Ред Булл». Команда использует двигатели «Мерседеса», отказавшись от статуса заводской команды «Рено». Пилотами «Альпин» являются Пьер Гасли и Франко Колапинто.