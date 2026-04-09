Стелла останется руководителем «Макларена», а Ламбьязе станет его заместителем — источник

Андреа Стелла сохранит пост руководителя «Макларена», а приходящий из «Ред Булл» гоночный инженер Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе займёт должность заместителя. Об этом сообщают журналисты Джонатан Ноубл и Томас Махер.

По информации источников, структура управления в «Макларене» будет напоминать те, что уже есть в других командах. Например, в «Астон Мартин» Майк Крак поддерживает Эдриана Ньюи, в «Феррари» Фредерик Вассёр работает с Жеромом д’Амброзио, а в «Мерседесе» Тото Вольф — с Брэдли Лордом. Ламбьязе, в свою очередь, будет помогать Стелле, а не заменять его.

Ранее нидерландские СМИ сообщали, что Джанпьеро может занять пост руководителя команды вместо Андреа, которого связывали с возможным возвращением в «Феррари».

Ламбьязе покинет «Ред Булл» не раньше 2028 года, когда истечёт его контракт с австрийской командой. В «Макларене» он воссоединится с бывшими коллегами по «Ред Булл» — главным дизайнером Робом Маршаллом и спортивным директором Уиллом Кортни. При этом, по данным источников, уход гоночного инженера не повлияет на решение Макса Ферстаппена о будущем.